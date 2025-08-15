79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi को लाल किले पर 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया।#IndependenceDay2025 pic.twitter.com/AdsjRL0cIS— BJP (@BJP4India) August 15, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज का दिन हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हम अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी और उनके द्वारा प्रदत्त आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हमें न केवल अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, बल्कि यह सोचने का भी समय है कि हम अपने देश को कैसे एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं।
Wishing everyone a very happy Independence Day. May this day inspire us to keep working even harder to realise the dreams of our freedom fighters and build a Viksit Bharat. Jai Hind!— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025