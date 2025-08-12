Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आसिम मुनीर पर बुरी तरह भड़के असदुद्दीन ओवैसी, केन्द्र सरकार को भी दे डाली सलाह

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को कहा सड़क छाप आदमी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Asaduddin Owaisi targeted Asim Munir

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (13:59 IST)
Asaduddin Owaisi targeted Asim Munir: आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) सांसद असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाल के बयान पर बुरी तरह भड़क गए। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि मुनीर एक सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे हैं, वह अमेरिका की धरती से, जो कि भारत का रणनीतिक साझेदार है। 
 
मुनीर सड़क छाप आदमी : पाक सेना प्रमुख मुनीर के बयान की निंदा करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह अमेरिका से हो रहा है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। मुनीर एक 'सड़कछाप आदमी' की तरह बोल रहे हैं। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी सेना और उनके डीप स्टेट से लगातार खतरे को देखते हुए हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें। ALSO READ: अमेरिका की धरती से पाक सेना प्रमुख मुनीर की भारत समेत पूरी दुनिया को धमकी
 
क्या कहा था आसिम मुनीर ने :  अमेरिका में फ्लोरिडा के टेम्पा में पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने एक बार फिर भारत विरोधी राग अलापते हुए कश्मीर को पाकिस्तान के ‘गले की नस’ बताया। मुनीर ने पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। मुनीर ने कहा कि हाल में भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने ‘दृढ़ता एवं प्रबलता से’ प्रतिक्रिया दी और इस्लामाबाद ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की हर आक्रामकता का ‘मुंहतोड़ जवाब’ दिया जाएगा। ALSO READ: मुनीर के बाद बिलावल भुट्‍टो की भारत को धमकी, मिथुन चक्रवर्ती ने बताया पाकिस्तान में सुनामी लाने का अनूठा तरीका
 
भाजपा पर भी निशाना साधा : यूपी के फतेहपुर की घटना पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत का माहौल बनाया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में खुली छूट दी गई है कि मुसलमानों से जुड़े किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर दावा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब राज्य पुलिस की निगरानी में हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है।

ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर ये हमलावर मुसलमान समाज से होते तो सोचिए क्या होता? राजनीतिक विचारधारा और धर्म के इशारे पर कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उन पर अत्याचार की कोशिश का एक उदाहरण है। ऐसा लगा जैसे 1992 लौट रहा हो। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मेरा देश, मेरी शान, मेरा अभिमान... 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए 20 बेहतरीन, दमदार और प्रेरणादायक पोस्टर स्लोगन

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels