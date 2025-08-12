आसिम मुनीर पर बुरी तरह भड़के असदुद्दीन ओवैसी, केन्द्र सरकार को भी दे डाली सलाह

अमेरिका में फ्लोरिडा के टेम्पा में पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने एक बार फिर भारत विरोधी राग अलापते हुए कश्मीर को पाकिस्तान के ‘गले की नस’ बताया। मुनीर ने पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। मुनीर ने कहा कि हाल में भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने ‘दृढ़ता एवं प्रबलता से’ प्रतिक्रिया दी और इस्लामाबाद ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की हर आक्रामकता का ‘मुंहतोड़ जवाब’ दिया जाएगा।