मेरा देश, मेरी शान, मेरा अभिमान... 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए 20 बेहतरीन, दमदार और प्रेरणादायक पोस्टर स्लोगन
, मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (13:58 IST)
2025 Independence Day slogans:
इस बार हम 15 अगस्त के दिन 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और इस खास अवसर पर हर भारतीय का दिल देशप्रेम से भर जाता है और भारत माता के प्रति आदर, सत्कार तथा सम्मान में सिर झुक जाता है। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए 20 प्रेरणादायक, दमदार और बेहतरीन पोस्टर स्लोगन दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपने पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया या स्कूल/कॉलेज प्रोजेक्ट में उपयोग कर सकते हैं।ALSO READ: 15 अगस्त 2025 से जुड़े 5 रोचक तथ्य, क्यों है 79वां स्वतंत्रता दिवस खास?
आइए यहां जानते हैं... 15 अगस्त पर दमदार और प्रेरणादायक स्लोगन:
1. 'वन्दे मातरम्! ये नारा नहीं, एक जुनून है!'
2. '15 अगस्त सिर्फ तारीख नहीं, ये आज़ादी की पहचान है!'
3. 'तिरंगा लहराएंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे!'
4. 'शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा!'
5. 'ना पूछो ज़माने से, क्या हमारी कहानी है… हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं!'
6. 'हम आज़ाद हैं… क्योंकि किसी ने अपनी आज़ादी कुर्बान की थी!'
7. 'भारत मां के वीर सपूतों को सलाम, जिनकी कुर्बानी से आया ये मुकाम!'
8. 'देशभक्ति में जो मज़ा है, वो किसी और चीज़ में कहां!'
9. 'आजादी का मतलब सिर्फ़ आज़ाद होना नहीं, ज़िम्मेदारी भी है देश के प्रति!'
10. 'चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें!'
11. आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे।
12. हमारा तिरंगा हमारी पहचान, हमारा सम्मान।
13. देश को आगे बढ़ाना है, हर नागरिक को जगाना है।
14. मिलकर भारत को एक नई उड़ान दें, यह आजादी नहीं, एक जिम्मेदारी है।
स्वतंत्रता दिवस पर पोस्टर के लिए क्रिएटिव लाइनें:
16. 'उड़ता रहे तिरंगा, बनकर हमारी शान!'
17. 'देश के लिए जीना सीखो, तभी सच्चे भारतीय बनोगे!'
18. 'तिरंगे के तीन रंग, तीन संकल्प – साहस, शांति और समर्पण!'
19. 'नफ़रत को मिटाकर, प्यार का दीप जलाएं – इस आज़ादी को कुछ खास बनाएं!'
20. आओ मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं, जहां हर नागरिक गर्व से सिर उठाए।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए सरल देशभक्ति कविताएं
अगला लेख