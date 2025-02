महाकुंभ से लौट रहे 9 लोगों की दुर्घटनाओं में मौत, मृतकों में 2 इंदौर के, 7 आंध्र प्रदेश के

9 people returning from Maha Kumbh died in road accidents in MP: मध्यप्रदेश के जबलपुर और मैहर जिलों में मंगलवार सुबह दो सड़क दुर्घटनाओं में प्रयागराज में महाकुंभ से लौट रहे 9 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और लोगों से अपील की कि वे ऐसे स्थानों की यात्रा करते समय खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे अपने वाहन चालकों को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए पर्याप्त आराम और नींद लेने का मौका दें।