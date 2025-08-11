Biodata Maker

मुनीर ने दी भारत को न्यूक्लियर धमकी, कहा, हमें कुछ किया तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (09:09 IST)
पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत से युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ा तो वे पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में धकेल देंगे। उन्होंने कहा, 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगे कि हम हार रहे हैं तो हम आधे दुनिया को साथ लेकर डूब जाएंगे' यह पहली बार है जब अमेरिकी धरती पर ऐसे परमाणु खतरे सामने आए हैं। द प्रिंट की स्टोरी के मुताबिक मुनीर ने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया है, जिससे 2.5 करोड़ लोग भूखे मर सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने गीदड़भभकी देते हुए कहा कि जब भारत कोई बांध बनाएगा तो वे दस मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कहा कि सिंधु नदी पर भारत का निजी मालिकाना हक नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। अल-हम्दुलिल्लाह।

11:41 AM, 11th Aug
ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ अवैध कमाई का दावा : जमीन घोटाले में राबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढने वाली हैं। उन पर जमीन सौदे में अवैध कमाई का आरोप है। हालांकि राहुल गांधी उनके बचाव में सामने आए हैं। बता दें कि वाड्रा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन सौदे को लेकर चार्जशीट में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके मुताबिक वाड्रा को गुरुग्राम में लैंड डील में घोटाले से 58 करोड़ रुपये ‘अपराध की आय’ के तौर पर मिले। ईडी ने बताया कि 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से ट्रांसफर हुए। चार्जशीट के अनुसार, इन फंड्स का इस्तेमाल वाड्रा ने अचल संपत्तियों की खरीद, निवेश, कर्ज, भुगतान और उनके साथ जुड़ी समूह कंपनियों की देनदारियों को चुकाने के लिए किया। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा यह मामला सितंबर 2018 का है। वाड्रा समेत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों मनोहर लाल खट्टर और भूपिंदर सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट फर्म डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें भ्रष्टाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप शामिल हैं। ईडी के अनुसार, वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोहपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। बाद में कंपनी ने यह जमीन रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी। ईडी इस धन के लेनदेन की जांच कर रहा है, उसे संदेह है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला हो सकता है।

11:30 AM, 11th Aug
बिहार की बेटी पुतुल देवी को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित : सिवान की पुतुल देवी को वन संरक्षण और जल जीवन हरियाली में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 अगस्त 2025 को सम्मानित किया जाएगा। इस खबर के बाद गांव में उत्सव का माहौल है। दरअसरल, बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड में मुरारपट्टी गांव है। यहां की ‘जीविका दीदी समूह’ की पुतुल देवी इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने जिले और राज्य का नाम रोशन करने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। यह सम्मान उन्हें वन संरक्षण और जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में पिछले 5 सालों से किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा।

11:01 AM, 11th Aug
बेरहम लोगों ने नहीं की मदद, लाश को बाइक पर बांधकर ले गया पति : नागपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेबस पति अपनी पत्नी की लहूलुहान लाश को बाइक पर बांधकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलता रहा। लोग उसे देखकर हैरान होते रहे। जिसे भी इसके पीछे की वजह पता चली उसके आंसू छलक आए। उसके साथ ऐसी घटना हुई कि उसके बाद कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। बेरहम लोग सडक से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उस बेबस पति की मदद नहीं की। दरअसल, नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को यह दृश्य सामने आया। जिसने राहगीरों का दिल दहला दिया और आंखें नम कर दीं। 35 वर्षीय अमित यादव अपनी पत्नी ग्यारसी का शव मोटरसाइकिल पर बांधकर ले जा रहा था। राह में लोग हैरान थे, कुछ ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। इस दिल तोड़ देने वाली कहानी थी। दरअसल, रक्षाबंधन के दिन की हुई एक दर्दनाक दुर्घटना में अमित यादव की पत्नी ग्यारसी की दर्दनाक मौत हो गई। वे नागपुर जिले के लोणारा से देवलापार होते हुए करणपुर जा रहे थे। दोनों अपनी छोटी-सी दुनिया में बस त्योहार मनाने निकले थे। रास्ते में एक ट्रक ने अचानक कट मारा। पीछे बैठी ग्यारसी सड़क पर गिरी और देखते ही देखते उसी ट्रक के पहियों तले कुचल गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

10:43 AM, 11th Aug
माफी हरगिज नहीं, तुरंत दो फांसी : केरल की नर्स निमिषा प्रिया  जिस शख्स की हत्या के जुर्म में यमन की जेल में कैद है, उस मृतक के भाई ने तीसरी बार याचिका  दायर कर निमिषा प्रिया को फांसी देने की मांग की है। मृतक तलाल अब्दो महदी के भाई अब्दुल फत्ताह महदी  ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उसने निचली अदालत द्वारा निमिषा को दी गई सजा के तुरंत क्रियान्वयन की मांग को लेकर यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल (एजी) से तीसरी बार आवेदन दिया है और उनसे मुलाकात की है। फत्ताह ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को लिखा एक पत्र भी सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिस पर कथित तौर पर तलाल के उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र में तलाल की हत्या को यमन के इतिहास में अभूतपूर्व बताया गया है और निमिषा प्रिया को तत्काल सजा देने की मांग की गई है।

09:42 AM, 11th Aug
SIR पर आज दिल्ली में संग्राम : राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद दिल्ली में मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ मार्च करेंगे। लोकसभा सांसद और राज्‍यसभा सदस्‍य, संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि विपक्ष ने आवेदन ही नहीं किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्‍लॉक के सांसद आज सोमवार को राजधानी में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में 'कथित धांधली' के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई सांसद शामिल होंगे। सुबह करीब 11:30 बजे ये मार्च निकाला जा सकता है। वहीं, एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मिलेगा।

09:32 AM, 11th Aug
2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा एयर इंडिया की फ्लाइट, कई सांसद बैठे थे : कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होते-होते बची है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से चेन्नई डायवर्ट कर दिया गया था। लेकिन लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के कारण फ्लाइट दो घंटों तक हवा में झूलती रही। उन्होंने दावा किया कि चेन्नई में जब लैंडिंग की परमिशन मिली तो रनवे पर पहले से एक और फ्लाइट मौजूद थी। इसकी वजह से एयर इंडिया के पायलट को लैंडिंग इमरजेंसी में कैंसिल करनी पड़ी और वापस टेक ऑफ करना पड़ा। वेणुगोपाल ने इस पूरी घटना के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, ‘पायलट की सूझबूझ से ही हमारी जान बची है’ वहीं, उनके बयान पर एयर इंडिया ने जवाब देते हुए कहा, ‘खराब मौसम कि वजह से तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही फ्लाइट को चेन्नई डायवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया है. सभी यात्री सुरक्षित हैं।’

09:31 AM, 11th Aug
मेड ने 15 महीने की बच्ची के साथ की दरिंदगी : नोएडा में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक मेड ने बच्ची के साथ हैवानियत कर डाली। दरअसल, डे केयर में बच्चों का ध्यान रखने वाली मेड ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसायटी के डे-केयर में 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। जहां मेड पर आरोप है कि उसने बच्ची को थप्पड़ मारा और पटक दिया। मेड यहां तक ही नहीं रुकी आरोप ये भी है कि मेड ने बच्ची को प्लास्टिक बेल्ट से मारा और उसे काटा भी है। बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर-142 के थाने के पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है।

