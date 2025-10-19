08:37 AM, 19th Oct

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली पर सरकार द्वारा अयोध्या में हर साल दीयों पर होने वाले खर्च पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में क्रिसमस पर महीनों रोशनी रहती है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। भाजपा ने उनकी इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया और उन्हें हिंदू विरोधी बताया। इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है।