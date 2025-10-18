dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Delhi Pollution : दिवाली से पहले दिल्ली में दमघोंटू हवा, प्रदूषण का स्तर बहुत खराब स्थिति में

Advertiesment
हमें फॉलो करें Delhi pollution

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (21:28 IST)
दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को भी खराब रही और लगातार पांचवें दिन भी यह ‘खराब’ श्रेणी में बनी रही। दिवाली से पहले प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के कारण नौ निगरानी केंद्र ‘‘बहुत खराब’’ श्रेणी के ‘रेड जोन’ में हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 268 दर्ज किया गया, जो ‘‘खराब’’ श्रेणी में आता है। 
ALSO READ: बिहार चुनाव में NDA का हिट विकेट, 242 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकेगा चुनाव, जानिए क्या है कारण
वायु गुणवत्ता का अनुमान
केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा दिल्ली के लिए आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह का वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जारी किया गया है। शनिवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कुल उत्सर्जन का 15.66 प्रतिशत था, जैसा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों से पता चलता है। 
 
मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली के 8 इलाकों का एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। शनिवार को आनंद विहार का एक्यूआई 389 रहा, जो 'गंभीर' श्रेणी से महज 11 अंक कम है। 400 पार करते ही यहां की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच जाएगी। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Delhi Metro: दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव, जानिए क्या है समय

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels