Delhi Metro: दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव, जानिए क्या है समय

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (21:10 IST)
दिवाली पर दिल्ली मेट्रो के समय में परिवर्तन हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने दिवाली के त्योहार के लिए ट्रेनों के समय में बदलाव किए जाने की शनिवार को घोषणा की। डीएमआरसी के मुताबिक दिवाली की पूर्व संध्या (रविवार) को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवाएं सामान्य से एक घंटा पहले, सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से शुरू होंगी।
डीएमआरसी के मुताबिक  दिवाली के दिन 20 अक्टूबर (सोमवार) को आखिरी मेट्रो ट्रेन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइन के टर्मिनल स्टेशनों से रात 10 बजे रवाना होगी, जो नियमित समय रात 11 बजे से एक घंटा पहले होगी। डीएमआरसी के अनुसार, शेष अवधि के दौरान सभी मार्ग पर मेट्रो ट्रेनें सामान्य समय सारणी के अनुसार परिचालित होंगी।

