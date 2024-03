CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में AAP नहीं मनाएगी होली, 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का करेगी घेराव

AAP will not celebrate Holi in protest against the arrest of Arvind Kejriwal : आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि इस साल उनकी पार्टी होली नहीं मनाएगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी।