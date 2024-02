दिल्ली विधानसभा में आप सरकार का विश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित

AAP government's confidence motion passed by voice vote in Delhi Assem: दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत (vote of confidence) से पारित हो गया। विश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में आम आदमी पार्टी (AAP) के 62 में से 54 विधायक मौजूद थे।