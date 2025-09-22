Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मोदी! आप भी तो कुछ कीजिए, सिर्फ प्रवचन मत दीजिए

स्वदेशी को लेकर आप नेता अरविन्द केजरीवाल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Kejriwal targeted PM Modi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (14:49 IST)
Kejriwal targeted PM Modi: दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने स्वदेशी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे, लेकिन आप खुद भी तो स्वदेशी का इस्तेमाल शुरू कीजिए। आप भारत में काम कर रहीं चार अमेरिकी कंपनियों को ही बंद कर दीजिए।
 
आप भी तो कुछ कीजिए : पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रधान मंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे। आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए? जिस विदेशी जहाज से रोज घूमते हैं, उसे छोड़ दीजिए? सारा दिन जितने विदेशी समान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। केजरीवाल ने कहा कि आप भारत में काम कर रही चार अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए? ट्रम्प रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है। आप भी तो कुछ कीजिए? लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं।
 
क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने : प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देशवासियों को संबोधित करते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने कहा- उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे हर घर को 'मेड-इन-इंडिया' की ताकत का प्रतीक बनाएं। इसका मतलब है कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली ज्यादा से ज्यादा चीजें भारत में बनी होनी चाहिए। दी ने कहा कि हमें केवल वही सामान खरीदना चाहिए, जो भारत में बना हो। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पादों में हमारे देश के युवाओं की मेहनत और पसीना लगा होता है। उन्होंने कहा कि हमें धीरे-धीरे उन विदेशी चीजों से मुक्ति पानी होगी, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

PM मोदी ने अरुणाचल को दिया 5125 करोड़ का तोहफा, प्रदेश में इन परियोजनाओं की हुई शुरुआत

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels