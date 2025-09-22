PM मोदी ने अरुणाचल को दिया 5125 करोड़ का तोहफा, प्रदेश में इन परियोजनाओं की हुई शुरुआत

Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में 5,125.37 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया। एक समारोह में डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री ने शि-योमी जिले में दो प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं और तवांग में एक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला रखी। 186 मेगावाट क्षमता वाली तातो-1 परियोजना का विकास अरुणाचल प्रदेश सरकार और ‘नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ द्वारा संयुक्त रूप से 1,750 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इससे सालाना लगभग 802 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत की, जो संपर्क, स्वास्थ्य और अग्नि सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए हैं।

ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित एक समारोह में डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री ने शि-योमी जिले में दो प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं और तवांग में एक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला रखी। अधिकारियों ने बताया कि 186 मेगावाट क्षमता वाली तातो-1 परियोजना का विकास अरुणाचल प्रदेश सरकार और ‘नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनईईपीसीओ) द्वारा संयुक्त रूप से 1,750 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।

इससे सालाना लगभग 802 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 240 मेगावाट की हीओ परियोजना का विकास भी राज्य सरकार और एनईईपीसीओ द्वारा 1,939 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा जिससे हर साल करीब 1000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है।

मोदी ने तवांग में एक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला भी रखी, जिसका निर्माण पीएम-डिवाइन योजना के तहत 145.37 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1500 से अधिक लोगों की क्षमता वाले इस केंद्र वैश्विक मानकों पर तैयार किया जाएगा और यह क्षेत्र की पर्यटन व सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 1290 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत की, जो संपर्क, स्वास्थ्य और अग्नि सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए हैं। राज्यपाल केटी परनाइक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू कार्यक्रम में उपस्थित थे। (इनपुट एजेंसी)

Edited By : Chetan Gour