PM मोदी पहुंचे अरुणाचल, उद्यमियों से की मुलाकात, कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत

Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। राज्यपाल केटी परनाइक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। मोदी इस यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें शि-योमी जिले में दो प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं और तवांग में एक सम्मेलन केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर में स्थानीय उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की।

अधिकारियों ने बताया कि वह होलोंगी के डोनी पोलो हवाई अड्डे पर उतरे और हेलीकॉप्टर से ईटानगर स्थित राजभवन के लिए रवाना हुए। राज्यपाल केटी परनाइक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। मोदी इस यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।

इनमें शि-योमी जिले में दो प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं और तवांग में एक सम्मेलन केंद्र शामिल हैं। वह इंदिरा गांधी पार्क में एक समारोह में डिजिटल माध्यम से इन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जहां वह एक रैली को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्यमियों के साथ की बातचीत : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर में स्थानीय उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से सोमवार को मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। उन्होंने इंदिरा गांधी पार्क में अपने जनसभा स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी को देखा और वहां व्यापारियों से बातचीत की।

मोदी ने व्यापारियों से पूछा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में हाल के सुधारों से उन्हें क्या फायदा हुआ है। उन्होंने प्रदर्शित स्थानीय उत्पादों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली और सरकार के ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

एक अधिकारी ने कहा, यह बातचीत स्थानीय व्यापार समुदाय को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही यह सीमावर्ती राज्य में जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। (इनपुट एजेंसियां)

Edited By : Chetan Gour