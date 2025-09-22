Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Weather Update : देश से कब होगी मानसून की विदाई, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Weather Updates

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (13:56 IST)
Weather Update News : सितंबर महीने में देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है लेकिन मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, विदर्भ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना है। मुंबई और उसके पास के जिले ठाणे, पालघर और रायगढ़ में सप्ताहांत पर मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है और हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई है। हालां‍कि देश में अब मानसून की पकड़ ढीली पड़ रही है और मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इसकी विदाई हो सकती है।

खबरों के अनुसार, कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है लेकिन मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, विदर्भ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना है। मुंबई और उसके पास के जिले ठाणे, पालघर और रायगढ़ में सप्ताहांत पर मध्यम बारिश दर्ज की गई।
ALSO READ: Weather Update : मानसून की विदाई के बीच कई राज्यों में बारिश जारी, बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम
मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है और हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई है। हालां‍कि देश में अब मानसून की पकड़ ढीली पड़ रही है और मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इसकी विदाई हो सकती है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दिनों लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। बीते कई दिनों से बारिश न होने की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दिनों लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। बीते कई दिनों से बारिश न होने की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। IMD का पूर्वानुमान है कि 25 सितंबर तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी और बादलों की आवाजाही न के बराबर रहेगी।

मुंबई और उसके पास के जिले ठाणे, पालघर और रायगढ़ में सप्ताहांत पर मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है और हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश से मानसून लौट रहा है। इसी कारण बारिश का आंकड़ा घटता जा रहा है।
ALSO READ: Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, इन राज्‍यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
अगस्त महीने में सामान्य कोटे से 2% कम बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी में अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई संभव है। पंजाब में मानसून की विदाई होनी शुरू हो गई है। रविवार को पंजाब के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहा। इससे दिन का तापमान बढ़ा। हालांकि कई जिलों में दिन में तेज हवाएं भी चल रही थीं।

स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार, आने वाले 24 घंटों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों से, साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी, म्यांमार-दक्षिण बांग्लादेश तट के ऊपर बने एक चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है।
ALSO READ: Weather Update : असम में बाढ़, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
एक और निम्न दबाव का क्षेत्र 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उससे सटे उत्तर बंगाल की खाड़ी पर बनने की संभावना है। इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और 26 सितंबर तक उत्तर-पश्चिम व उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी (दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र तट के पास) पर एक अवदाब में बदलने की संभावना है। यह प्रणाली 27 सितंबर के आसपास दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र तट को पार कर सकती है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पूर्व बिहार और सिक्किम पर बना हुआ है।

स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, दक्षिण बांग्लादेश में भारी से अति भारी वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ, ओडिशा और दक्षिण-पूर्व राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दक्षिण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्व बिहार और लक्षद्वीप में हल्की बारिश दर्ज की गई।
ALSO READ: Weather Update : यूपी से उत्‍तराखंड तक बारिश का कहर, कई राज्‍यों में IMD का अलर्ट
स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वी झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्व बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर-पूर्व भारत, उत्तराखंड और दक्षिण-पूर्व राजस्थान में हल्की वर्षा की संभावना है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पोरबंदर से सोमालिया जा रहे चीनी और चावल से भरे जहाज में आग, क्रू मेंबर्स को बचाया

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels