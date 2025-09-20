Festival Posters

Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, इन राज्‍यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (11:37 IST)
Weather Update News : देशभर में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। दिल्ली में मानसून कमजोर पड़ने के बाद तापमान और उमस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कहीं मध्‍यम तो कहीं तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक, मानसून अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। इसका असर यह होगा कि आने वाले दिनों में पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी, वहीं पश्चिमी और उत्तरी भारत में बारिश का ग्राफ कम होगा।

खबरों के अनुसार, दिल्ली में मानसून कमजोर पड़ने के बाद तापमान और उमस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कहीं मध्‍यम तो कहीं तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी के मुताबिक, मानसून अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। इसका असर यह होगा कि आने वाले दिनों में पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी, वहीं पश्चिमी और उत्तरी भारत में बारिश का ग्राफ कम होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5-6 दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावना बेहद कम है, जिससे उमस और गर्मी दोनों बढ़ने के आसार हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की जानकारी के मुताबिक, अक्‍टूबर की शुरुआत में पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी मानसून की वापसी होने की संभावना है। इस दौरान इस क्षेत्र में बारिश जारी रह सकती है। बिहार में आज सिवान, सारण और बक्सर जिलों के कुछ क्षेत्रों में अगले दो से तीन घंटों के भीतर मध्यम स्तर की गर्जन के साथ बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। अगले दो से तीन दिनों तक राज्यभर में मध्यम से तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मध्यप्रदेश में आज कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी है। इन जिलों में शामिल भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर में बारिश होगी। हरियाणा में आज से मानसून की विदाई हो रही है। प्रदेश में करीब 112 दिनों तक मानसून सक्रिय रहा। इस दौरान अच्छी बारिश हुई। राजस्थान में आगामी दिनों में कई जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।
स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार, एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी बिहार और आसपास बना हुआ है, जो समुद्र तल से 3.1 किमी ऊंचाई तक सक्रिय है। दूसरा चक्रवाती क्षेत्र मराठवाड़ा में मौजूद है। एक उत्तर-दक्षिण ट्रफ रेखा दक्षिण महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम-मध्य व दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली है।

यह ट्रफ मराठवाड़ा, तेलंगाना और रायलसीमा के ऊपर बने ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती क्षेत्र से गुज़र रही है और 3.1 किमी ऊंचाई तक सक्रिय है। एक और चक्रवाती क्षेत्र उत्तर-पूर्व असम में बना हुआ है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 5.8 किमी ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके अलावा एक चक्रवाती क्षेत्र उत्तर अंडमान और पास के म्यांमार तट के ऊपर मौजूद है, जो 3.1 किमी ऊंचाई तक फैला है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर मध्यम से भारी बारिश हुई। उत्तर आंतरिक कर्नाटक, मध्यम महाराष्ट्र, विदर्भ, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बौछारें दर्ज की गईं।

पूर्वोत्तर भारत, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, कोंकण-गोवा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हुई। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, पूर्व गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप और केरल में हल्की बारिश देखी गई।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भारी से अति भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें होने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप-हिमालयी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, कोंकण व गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है।
पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, और पूर्वी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत, अंडमान-निकोबार और दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्सों में अच्छी बारिश जारी रहेगी।
