आरती सरीन बनीं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक

Aarti Sareen becomes Director General of AFMS: शल्‍य चिकित्‍सक वाइस एडमिरल आरती सरीन ने मंगलवार को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) का महानिदेशक पद संभाल लिया। वे यह पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। एएफएमएस महानिदेशक सशस्त्र बलों से संबंधित समग्र चिकित्सा नीति मामलों के लिए सीधे रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी हैं।