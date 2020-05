BoycottMadeInChina :एक्टर मिलिंद सोमन ने Tik tok को कहा अलविदा,सोनम वांगचुक की मुहिम में हुए शामिल

चीन को जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रैंड कर रहा Boycott Made In China

फेमस एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने सोनम वांगचुक की बायकॉट मेड इन चाइन का समर्थन करते है चीनी एप टिकटॉक छोड़ने का एलान कर दिया है। मिलिंद सोमन ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर एकाउंट पर सोनम वांगचुक का वीडियो पोस्ट करते BoycottchineseProducts हैशटैग के साथ लिखा कि AM no longer on tiktok.