वायु प्रदूषण से दुनियाभर में 81 लाख लोगों की मौत, भारत में 21 लाख ने गंवाई जान

Air pollution killed 81 lakh people in the world in 2021 : वायु प्रदूषण के कारण वर्ष 2021 में दुनियाभर में 81 लाख लोगों की मौत हुई। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि वायु प्रदूषण के चलते भारत और चीन में मौत के क्रमश: 21 लाख और 23 लाख मामले दर्ज किए गए। एक नए शोध में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण से कैंसर रोगियों में हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।