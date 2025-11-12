Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली में प्रदूषण हुआ गंभीर, AQI 400 के पार, 5वीं कक्षा तक स्कूल बंद

Advertiesment
हमें फॉलो करें Air pollution turns severe in Delhi-NCR

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (13:12 IST)
Delhi Air Pollution News : दिल्ली-एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्कूलों में 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी शुरू हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण शिक्षा निदेशालय ने 5वीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन+ऑफलाइन) में कक्षाएं चलाने का आदेश दिया है। हाइब्रिड मोड का ये आदेश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा।

खबरों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्कूलों में 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी शुरू हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण शिक्षा निदेशालय ने 5वीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन+ऑफलाइन) में कक्षाएं चलाने का आदेश दिया है।
ALSO READ: दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले- स्वच्छ हवा मांगने वालों पर हमला बंद हो
हाइब्रिड मोड का ये आदेश सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि कचरा न जलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-3 लागू कर दिया है। दिल्ली में सरकारी ऑफिस का टाइम भी बदला गया है।
ALSO READ: दिल्ली की हवा जहरीली, क्या है 12 इलाकों में प्रदूषण का हाल?
दिल्ली-NCR में गैरजरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के सारे काम पूरी तरह बंद रहेंगे। स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे और खनन गतिविधियों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर 414 और ग्रेटर नोएडा में पॉल्यूशन लेवल 398 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर 365 पर है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली बम धमाकों का इंदौर कनेक्शन आया सामने, अलफलाह यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी महू का जावेद सिद्दकी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels