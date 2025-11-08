Festival Posters

CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का समय बदला, जानिए क्या है नया समय?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 8 नवंबर 2025 (08:21 IST)
Delhi Government office time : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 15 नवंबर से 15 फरवरी तक दिल्ली सरकार और एमसीडी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग बदल दी है। हालांकि, स्कूलों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
 
दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालय सुबह 8.30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।
 
फिलहाल दिल्ली सरकार के दफ्तरों में सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक काम होता है जबकि एमसीडी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुले रहते हैं। इस तरफ दिल्ली सरकार के कर्मचारी अब आधे घंटे लेट ऑफिस पहुंचेंगे तो MCD कार्यालय आधे घंटे पहले खुल जाएंगे।
 
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य न केवल यातायात दबाव को विभाजित करना है, बल्कि नागरिकों को बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान करना भी है। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि यह कदम प्रदूषण घटाने में मदद करेगा और दिल्ली के नागरिकों को राहत प्रदान करेगा।
 
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह व्यवस्था सर्दियों के पूरे मौसम में सख्ती से लागू की जाए और ट्रैफिक व प्रदूषण के स्तर की निरंतर निगरानी रखी जाए।
edited by : Nrapendra Gupta

