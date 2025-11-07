क्या भारत भी करेगा परमाणु परीक्षण? क्या हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान के मायने

Defence Minister Rajnath Singh: पाकिस्तान द्वारा गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद भारत ने कहा है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। भारत अपनी सुरक्षा व परमाणु नीति को लेकर फैसले सिर्फ अपने हितों के आधार पर और सही समय पर लेगा।

भारत सही समय पर लेगा फैसला : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एएनआई से बातचीत में कहा कि भारत पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। भारत अपने फैसले खुद लेगा और सही समय पर लेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, इससे हमारी नीति में बदलाव नहीं आएगा। राजनाथ के इस बयान से जाहिर की है जरूरत पड़ने पर भारत एक बार फिर परमाणु परीक्षण कर सकता है। उनका कथन स्पष्ट है कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं।

पाकिस्तान पर निशाना : दूसरी ओर, भारत ने पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों का परीक्षण किये जाने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के संदर्भ में कहा कि इस्लामाबाद की ‘गुप्त’ परमाणु गतिविधियां दशकों से जारी तस्करी और निर्यात नियंत्रण से जुड़े उल्लंघनों पर आधारित रही हैं।

क्या कहा था ट्रंप ने : ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था रूस, चीन और पाकिस्तान गुप्त रूप से अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करेगा। उन्होंने पेंटागन को तुरंत समान आधार पर परीक्षण शुरू करने का निर्देश देने का भी दावा किया।

भारत की राह पर पाकिस्तान : पाकिस्तान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और एकीकृत कमान सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख रक्षा सुधारों के तहत ‘रक्षा बलों के कमांडर’ (सीडीएफ) का नया पद सृजित करने की योजना बना रहा है। ‘द न्यूज’ ने सूत्रों के हवाले से अपनी खबर में बताया कि अनुच्छेद 243 में प्रस्तावित संशोधन के तहत नए सीडीएफ के पद पर विचार किया। उल्लेखनीय कुछ साल पहले भारत ने भी तीनों सेनाओं के प्रमुख के लिए सीडीएस का पद सृजित किया था। पाकिस्तान में यह पद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया जा सकता है।

