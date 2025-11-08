Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम में खराबी से 800 उड़ानें प्रभावित, अब ऑपरेशन सामान्य

Advertiesment
हमें फॉलो करें Delhi Indira Gandhi Airport

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (00:49 IST)
Delhi news in hindi: दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब ATC सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से 800 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं। इसके कारण यात्री पूरे दिन परेशान होते रहे। हालांकि एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो गया है, जिसके बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन एक बार फिर सामान्य हो रहा है।
 
दिल्ली एयरपोर्ट पर घंटों ठप रहा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (ATC) अब ठीक हो गया है और फ्लाइट्‍स का ऑपरेशन भी सामान्य हो गया है। दरअसल, आज सुबह ATC सिस्टम में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते लगभग 800 उड़ानें प्रभावित हुईं। इससे हवाई अड्‍डे पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एटीसी सिस्टम में गुरुवार शाम से ही तकनीकी समस्या चल रही थी। इस वजह से उड़ानों के लिए जरूरी फ्लाइट प्लान ऑटोमैटिक तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। 
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने कहा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) की तकनीकी समस्या को ठीक कर लिया गया है। अब यह सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है। इसी तकनीकी समस्या के चलते उड़ानों में देरी हुई थी। जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। असुविधा के लिए हमें खेद है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राष्‍ट्रपति ट्रंप का नया फरमान, ये लोग नहीं आ सकते अमेरिका, रद्द हो सकता है वीजा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels