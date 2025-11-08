दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम में खराबी से 800 उड़ानें प्रभावित, अब ऑपरेशन सामान्य

Delhi news in hindi: दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब ATC सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से 800 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं। इसके कारण यात्री पूरे दिन परेशान होते रहे। हालांकि एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो गया है, जिसके बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन एक बार फिर सामान्य हो रहा है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर घंटों ठप रहा एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (ATC) अब ठीक हो गया है और फ्लाइट्‍स का ऑपरेशन भी सामान्य हो गया है। दरअसल, आज सुबह ATC सिस्टम में अचानक आई तकनीकी खराबी के चलते लगभग 800 उड़ानें प्रभावित हुईं। इससे हवाई अड्‍डे पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एटीसी सिस्टम में गुरुवार शाम से ही तकनीकी समस्या चल रही थी। इस वजह से उड़ानों के लिए जरूरी फ्लाइट प्लान ऑटोमैटिक तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रहे थे।