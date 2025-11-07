Special Intensive Review Case in Tamil Nadu : तमिलनाडु में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके की याचिका पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय सहमत हो गया। DMK ने याचिका में 27 नवंबर को चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।



