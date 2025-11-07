राहुल का जय शाह पर तीखा सवाल, Amit Shah भी तिलमिला जाएंगे, ट्रोल भी हुए गांधी

Rahul Gandhi questions on Jay Shah: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की एक चुनावी रैली में अमित शाह के बेटे जय शाह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शाह के बेटे जय को क्रिेकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ ही दो। लेकिन, वो क्रिकेट का चीफ बना बैठा है।

सिर्फ ये लोग सपने देख सकते हैं : राहुल गांधी ने कहा कि देश में 50-60 लोग ही सपना देख सकते हैं। आप अंबानी के बेटे हो, अडाणी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखना हो देख लो। जय शाह पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना भी नहीं आता, रन लेना तो छोड़ ही दो। वो क्रिकेट का चीफ है, पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है, क्यों कर रखी है? पैसा, सब पैसे के मामला है। उल्लेखनीय है कि जय शाह 27 अगस्त 2024 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के चेयरमैन हैं।