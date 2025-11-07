Festival Posters

ममता कुलकर्णी की तर्ज पर बोली प्रेमिका, भरो... मांग मेरी भरो, परेशान प्रेमी ने नदी में कूदकर जान दी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (17:44 IST)
प्रयागराज में एक जुनूनी प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और प्रेमी से बोली कि भरो मांग मेरी भरो। प्रेमिका की इस हरकत से यूजर्स को ममता कुलकर्णी की फिल्‍म सबसे बडा खिलाडी के प्रसिद्ध गाने भरो मांग मेरी भरो की याद दिला दी।  हालांकि प्रेमिका की इस हरकत से प्रेमी परेशान हो गया और उसने नदी में छलांग लगा दी। डूबने से प्रेमी की मौत हो गई।

प्रेमिका से किया किनारा : यह प्रेम कहानी है प्रयागराज की जो किसी फिल्‍मी स्‍क्रिप्‍ट से कम नहीं है। प्रयागराज में 22 साल के शेषमणि यादव का 2 साल तक लव अफेयर था। इस दौरान लड़की शादी का दबाव बनाने लगी। शेषमणि के घरवालों को रिश्ता मंजूर नहीं था इसलिए उसने प्रेमिका से किनारा कर लिया। उसने लड़की से बात करना भी बंद कर दिया।

कमरे में अपना सामान लेकर रहने लगी : इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेमिका प्रेमी शेषमणि के घर आ धमकी। यहां एक कमरे में अपना सामान लेकर रहने लगी। प्रेमी के घरवालों ने लड़की को भगाया तो वह झगड़ा करने लगी। पूरे गांव में हंगामा मच गया। युवक ने भी प्रेमिका को वापस घर भेजने के लिए भगाने की कोशिश की तो वह यही रट लगाए रही कि पहले मांग में सिंदूर भरो।

बिन शादी युवक के घर रही प्रेमिका : चार दिनों तक प्रेमिका युवक के घर में बिना शादी के रही। सुबह शाम झगड़ा और मारपीट की नौबत के बीच समझौते की कोशिश हुई। पहले पांच लाख देने, फिर 15 लाख मांगने का मामला उठा। अंत में युवक अचानक उठा और टोंस नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस भी अब हर एंगल से जांच में जुटी है।

मौत के बाद चली गई युवती : कौंधियारा पुलिस ने दोनों परिवारों के बयान दर्ज किए हैं। युवक की मौत की खबर पाकर बिना शादी ससुराल पहुंची युवती वहां से चली जाती है। अभी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच की जा रही है। DCP विवेक चंद्र यादव ने बताया कि दोनों पक्षो का बयान लिया गया हैं, जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होंगी।
