हर घर तिरंगा अभियान के तहत शाह ने अपने घर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज, बताया इस पहल को जन आंदोलन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 'हर घर तिरंगा' अभियान (Har Ghar Tiranga Abhiyan) के तहत बुधवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कहा कि यह पहल एक जन आंदोलन बन गई है, जो देशभक्ति की भावना को मजबूत करती है। 'हर घर तिरंगा' एक अभियान है, जो 'आजादी का अमृत महोत्सव' (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के तत्वावधान में लोगों को भारत की आजादी के उपलक्ष्य में तिरंगा घर लाने और उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आज हैशटैग 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। उन्होंने अपनी पत्नी सोनल के साथ ध्वज फहराया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ 'हर घर तिरंगा' अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रप्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन-अभियान बन गया है।

आज #HarGharTiranga अभियान के अंतर्गत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रप्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन-अभियान बन गया है। यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों… pic.twitter.com/MMBNjzR80M

उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना : उन्होंने कहा कि यह अभियान दर्शाता है कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तप और समर्पण से जिस आजाद भारत का सपना साकार किया था, उसे विकसित और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पित हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह अभियान इस विचार से उपजा है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोगों का रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत से ज्यादा औपचारिक और संस्थागत रहा है।(भाषा)(फोटो और ट्वीट्स सौजन्य : X)