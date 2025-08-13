Dharma Sangrah

Tiranga Shayari: भारत का राष्ट्र ध्वज, तिरंगा, केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के गर्व, त्याग, एकता और आज़ादी की कहानी समेटे हुए है। यह हमारे वीर शहीदों के खून-पसीने की पहचान है और हमारे आजाद भारत का सबसे पवित्र प्रतीक। तिरंगे का हर रंग, हर धागा एक संदेश देता है, साहस, शांति और प्रगति का। जब तिरंगा लहराता है, तो हर भारतीय के दिल में एक अजीब-सी सिहरन और गर्व की लहर दौड़ जाती है। यही वजह है कि साहित्यकारों, कवियों और शायरों ने हमेशा तिरंगे को अपनी रचनाओं में एक खास जगह दी है।
 
आज के समय में सोशल मीडिया से लेकर मंचों तक, तिरंगे के सम्मान में लिखी गई शायरियां लोगों के दिलों को छूती हैं और देशभक्ति के जज्बे को और गहरा कर देती हैं। ये शायरियां सिर्फ शब्द नहीं होतीं, बल्कि भावनाओं की वो धारा होती हैं जो हमें हमारी जड़ों, हमारी मिट्टी और हमारे कर्तव्य की याद दिलाती हैं। इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं तिरंगे पर 10 बेहतरीन शायरियां, जो आपको गर्व से भर देंगी और आपके देशभक्ति के एहसास को एक नया रंग देंगी।
 
1. तिरंगे का मान
"जिसने देखी है शान तिरंगे की,
वो जानता है असली आज़ादी की कीमत क्या होती है।
ये सिर्फ रंग नहीं, ये हमारी पहचान है,
जिसे बचाने में लाखों ने अपनी जान दे दी है।"
 
2. तीन रंग, एक सपना
"केसरिया साहस का पैगाम सुनाए,
सफेद शांति का दीप जलाए,
हरा धरती की हरियाली लाए,
तिरंगा हमारे दिल में देशभक्ति जगाए।"
 
3. तिरंगे की लहर
"जब हवा में तिरंगा लहराता है,
दिल का हर कोना इतराता है,
याद आते हैं वो वीर सपूत,
जिनके बलिदान से ये आसमान सजाता है।"
 
4. शान-ए-वतन
"तिरंगे की छांव में जो चैन मिलता है,
वो किसी और साए में कहां मिलता है,
ये वो झंडा है जो हमें याद दिलाता है,
कि भारत में जन्म लेना कितनी बड़ी नेमत है।"
 
5. रंगों का संदेश
"केसरिया सिखाता है वीरता की राह,
सफेद दिखाता है सच्चाई का प्रवाह,
हरा लाता है उम्मीद की चाह,
तिरंगा है भारत की असली परिभाषा।"
 
6. तिरंगे की कसम
"इस तिरंगे की कसम है हमें,
न झुकने देंगे इसे कभी,
न बिखरने देंगे इसे कभी,
ये झंडा है हमारी आत्मा की पहचान।"
 
7. दिल का तिरंगा
"दिल में तिरंगे का रंग बस जाए,
हर सांस में भारत का गीत गाए,
जब तक ये जीवन है हमारे पास,
तिरंगा ऊंचा लहराता जाए।"
 
8. बलिदान की निशानी
"ये तिरंगा उन शहीदों का पैगाम है,
जिन्होंने जान देकर इसे सलाम किया,
ये सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है,
जिसने भारत को स्वतंत्र और महान किया।"
 
9. तिरंगे का आशीर्वाद
"जब तिरंगा हाथों में आता है,
ऐसा लगता है जैसे मां का आशीर्वाद मिला हो,
ये झंडा हमें एकता सिखाता है,
और देश को मजबूत बनाने की राह दिखाता है।"
 
10. भारत की धड़कन
"तिरंगा सिर्फ लहरता नहीं,
ये भारत की धड़कनों में बसता है,
इसकी शान में जीना-मरना,
हर सच्चे भारतीय का सपना है।"
