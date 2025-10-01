Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासा

बुधवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 1,100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, आज 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 1,100 रुपये की बढ़त के साथ 1,21,100 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) के नए लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया। इस बीच सोने के बढ़ते भावों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक्स पर सोने के बढ़ते भावों का कारण बताया है।