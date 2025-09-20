Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






H-1बी वीजा पर अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- हमारी विदेश और आर्थिक नीतियां फेल हो गईं

Advertiesment
हमें फॉलो करें Akhilesh Yadav's statement on H-1B visa

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (17:27 IST)
Akhilesh Yadav News : समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिका द्वारा एच1-बी वीजा शुल्क बढ़ाए जाने के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीतियां विफल हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए यादव ने कहा, अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहिए कि लोगों को एच1-बी वीजा क्यों नहीं मिल रहा है, और आप इसका समाधान कैसे करेंगे? यादव ने कहा, आपकी (केंद्र सरकार की) विदेश नीति विदेश में विफल रही है। आर्थिक नीतियां विफल रही हैं। आप रिश्ते बनाने में असफल रहे हैं।
 
लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने कहा, आपकी (केंद्र सरकार की) विदेश नीति विदेश में विफल रही है। आर्थिक नीतियां विफल रही हैं। आप रिश्ते बनाने में असफल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए यादव ने कहा, अब आपको उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहिए कि लोगों को एच1-बी वीजा क्यों नहीं मिल रहा है, और आप इसका समाधान कैसे करेंगे?
ALSO READ: H-1B वीज़ा पर सियासी घमासान, क्‍या बोले राहुल और खरगे?
योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, याद कीजिए, वह (योगी आदित्यनाथ) नहीं चाहते कि कोई विदेश जाए, न पढ़ाई के लिए और न ही काम के लिए, बल्कि केवल बंदूक चलाने के लिए जाएं। (लोग) रूस जा सकते हैं, वहां की सेना में भर्ती हो सकते हैं, इजराइल जा सकते हैं और उसकी सेना के साथ लड़ सकते हैं। एच1-बी वीजा धारकों को अच्छी नौकरियों के लिए नहीं जाना चाहिए।
ALSO READ: ट्रंप का रिटर्न गिफ्ट पड़ा भारी, प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त कहकर दिया दगा
सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि भाजपा के सत्ता से बाहर होने पर ही एच1-बी वीजा धारकों को कुछ राहत मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत एच1बी वीजा शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

BSNL की SIM को लेकर बड़ी खुशखबर, रिचार्ज और ये फ्री सर्विसेस को लेकर बड़ा ऐलान

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels