वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वायनाड (केरल) , शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (15:56 IST)
Priyanka Gandhi Vadra News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में व्यापक हिंसा के 2 साल बाद वहां जाने का फैसला किया, हालांकि उन्हें इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। वाड्रा ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कुछ वहां हो रहा था, वह प्रधानमंत्री ने इतने लंबे समय तक होने दिया और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। मोदी का राज्य का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब विपक्षी दल कुकी और मेइती समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर का दौरा नहीं किए जाने को लेकर कई बार आलोचना कर चुके हैं।
 
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में व्यापक हिंसा के 2 साल बाद वहां जाने का फैसला किया, हालांकि उन्हें इस बारे में पहले ही सोचना चाहिए था। वाड्रा ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कुछ वहां हो रहा था, वह प्रधानमंत्री ने इतने लंबे समय तक होने दिया और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई।
ALSO READ: 2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम
वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब भी कहीं पीड़ा और कष्ट होता था, तो भारत के प्रधानमंत्री ऐसे स्थानों का दौरा करते थे और यह परंपरा के रूप में हमेशा निभाई जाती रही है। वाड्रा ने कहा, शुरू से ही चाहे कोई भी पार्टी रही हो, जहां भी दुख और पीड़ा होती है, वे वहां जाते थे। और आजादी के बाद से यह परंपरा रही है। वह दो साल बाद यह कर रहे हैं।
 
प्रियंका ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था। मोदी का राज्य का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब विपक्षी दल कुकी और मेइती समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर का दौरा नहीं किए जाने को लेकर कई बार आलोचना कर चुके हैं।
ALSO READ: नरेंद्र मोदी से 2 तरह के लोग ही बच सकते हैं, वर्ना पछताना पड़ता है शत्रु को
प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुराचांदपुर में जनसभा में हिस्सा लिया है, जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए है। इस जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, मणिपुर की धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है और मैं यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर के नाम में ही मणि है, ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ-ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है।
