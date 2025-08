what is tariff, america tariff effect on india: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में 'टैरिफ' एक ऐसा शब्द है जो आज कल सुर्ख़ियों में है। खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता वैश्विक व्यापार नीतियों को प्रभावित करते हैं, तो टैरिफ का मुद्दा और भी गरमा जाता है। लेकिन आखिर ये टैरिफ क्या होते हैं, और अमेरिका जैसे बड़े देश द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत जैसे उभरते हुए अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आइए, इस पर गहराई से विचार करें।