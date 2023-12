ABVP बैठक में अमित शाह बोले- भारत बनेगा विश्व गुरु, युवा करेंगे परिवर्तन का नेतृत्व

Amit Shah said that India will become a world leader : गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत का समय आ गया है और यह युवाओं पर है कि वे विश्व गुरु के रूप में उभर रहे इस देश में बदलावों की अगुवाई करें। शाह ने कहा कि सुनहरा भविष्य देश के युवाओं का इंतजार कर रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के शासन में पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और जातिवाद की जगह विकास ने ले ली है।