प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य गरीबों समेत 140 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना : अमित शाह

PM Modi's aim is to make 140 crore people self reliant : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में गरीबों सहित 140 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए समर्पण के साथ काम किया है। शाह यहां ‘पीएम स्वनिधि’ योजना के लाभार्थियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यह योजना रेहड़ी-पटरी वालों को आसान ऋण दिलाने में मदद करती है।