अमृतपाल सिंह आज लेगा सांसद के रूप में शपथ, दिल्ली ले जाएगी पुलिस

Amritpal Singh will take oath as MP today : पंजाब पुलिस की 8 सदस्यीय टीम जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को सांसद के रूप में शपथ ग्रहण के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली लेकर जाएगी। पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सिंह को शपथ ग्रहण के लिए 4 दिन की पैरोल दी गई है।