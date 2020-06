× SEARCH

‘चीनी कम’ पर भड़का ‘ट्व‍िटर’, ‘अमूल’ का एकांउट क‍िया ब्‍लॉक, फ‍िर ल‍िया ‘यू-टर्न’

ड्रैगन के खि‍लाफ मुहि‍म चलाई ट्व‍िटर को रास न आई।

अमूल ने चीनी प्रोड‍क्‍ट्स को कहा ना तो ट्व‍िटर बीच में आया

यू-टर्न लेकर मामले को क‍िया ठंडा कोराना वायरस के बाद भारत में चीनी सामान के बायकॉट को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। इसी मुह‍िम में भारत के सबसे लोकप्र‍िय म‍िल्‍क एंड डेयरी ब्रांड अमूल ने भी हमेशा की तरह अपनी क्रि‍एट‍िवि‍टी द‍िखाई तो ट्व‍िटर ने अमूल के अकांउट का एक्‍सेस ब्‍लॉक कर द‍िया। हालांक‍ि बाद में यू-टर्न लेते हुए अकांउट को फ‍िर से बहाल कर द‍िया गया। लेक‍िन तब तक मामला काफी गर्म हो चुका था और सोशल मीड‍िया पर ट्व‍िटर के खि‍लाफ अच्‍छा खासा माहौल बन गया।



दरअसल अमूल ने चाईना मिलिट्री का संदर्भ देते हुए एक क्रिएटिव पोस्ट किया था- एक पोस्‍टर बनाया और उस पर ल‍िखा था ‘एग्जिट द ड्रैगन’। इसके साथ ही इस क्रिएटिव कैप्शन में अमूल ने कैंपन चलाते हुए लिखा था- About the boycott of Chinese products…





यानी अमूल ने अपने अंदाज में चीनी उत्‍पादों के बायकॉट की बात कही थी।



अमूल टॉपिकल में लाल और सफेद ड्रेस पहनी आइकॉनिक अमूल गर्ल को एक ड्रैगन से लड़कर बचाते हुए दिखाया गया। इसके पीछे चीनी वीडियो-शेयरिंग मोबाइल एप टिकटॉक का लोगो भी देखा जा सकता है। इसके अलावा इस क्रिएटिव में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है कि अमूल 'Made In India' ब्रैंड है और इसका फोकस पीएम नरेंद्र मोदी की 'आत्मनिर्भर' मुहिम पर है।





आपको याद होगा अमूल अक्‍सर अपने ब्रांड के प्रचार के ल‍िए काफी रचनात्‍मक तरीके से छोटी से अमूल गर्ल को अलग अलग और क्र‍िएट‍िव लाइन्‍स के साथ प्रस्‍तूत करता रहा है। हमें कई बार चलते हुए सडक के होर्ड‍िंग पर अमूल के ऐसे व‍िज्ञापन देखने को म‍िल ही जाते हैं। लेक‍िन यहां ड्रैगन यानी चीन के खिलाफ बोलने पर अमूल का ट्विटर एक्सेस ब्लॉक कर द‍िया गया।





फि‍र ल‍िया यू-टर्न

काफी देर बाद जब इसे लेकर सोशल मीड‍िया पर हंगामा शुरू हो गया तो ट्विटर ने अमूल के अकाउंट को बंद किए जाने की खबर पर अपनी सफाई जारी की है। मीड‍िया में आई र‍िपोर्ट के मुताब‍िक ट्विटर ने अब सफाई दी है क‍ि अमूल पर यह कार्रवाई चीन को लेकर उसके ट्वीट और कंटेंट के चलते नहीं की गई बल्कि यह अमूल के अकाउंट की सुरक्षा को लेकर किया गया था। ट्विटर ने कहा कि एकाउंट को कभी सस्पेंड नहीं किया गया बल्कि सिर्फ आवश्यक वैरिफिकेशन पूरा होने तक उसके एक्सेस को रोका गया था।





तब तक सोशल मीड‍िया ने लताड़ द‍िया

कई ट्विटर यूजर लिखा कि ट्विटर ने इस तरह की वफादारी उस देश के प्रति दिखाई है जिसने उसके ऊपर बैन लगा रखा है। अमूल भारतीय है और उस पर गर्व है। अमूल को ट्विटर ने कुछ मिनट के लिए ऐसा करने पर ब्लॉक कर दिया जबकि चीन ने उसे अपने देश में इजाजत नहीं दी है।





कई लोगों ने हमेशा की तरह अमूल के इस क्रि‍एट‍िव अंदाज की तारीफ की। एक यूजर आकाश शर्मा ने ल‍िखा,





इस सुंदर पोस्टर के लिए आपका धन्यवाद अमूल। भारत से जल्द ड्रैगन जाने के लिए तैयार हो जाए। एग्जिट द ड्रैगन, चीनी कम करो... यह पूरे देश के ल‍िए एक अच्‍छा संदेश है।





एक यूजर प्रेम साई ने लिखा है- द टेस्‍ट ऑफ इंड‍िया डोंट इंटर द ड्रैगन।



एक यूजर का कहना था लोग आपको न‍िराश कर सकते हैं लेक‍िन अमूल ऐसा कभी नहीं करेगा।





मुकेश कुमार चौधरी ने ल‍िखा,

कई लोगों को ट्व‍िटर की यह हरकत रास नहीं आई और उन्‍होंने उसे जमकर आलोचना कर डाली। जबक‍ि कई लोग अमूल का अकांउट एक्‍सेस बंद करने पर शॉक थे। हालांक‍ि बाद में ट्व‍िटर ने यू-टर्न लेकर मामले को ठंडा कर द‍िया।