Cyber Fraud in the Name of Anant Ambani : अनंत अंबानी इन दिनों अपनी शादी और वंतारा जंगल सिटी के लिए चर्चा में हैं। लेकिन हाल ही में सायबर ठग उनका नाम फ्रॉड करने के लिए भी इस्‍तेमाल कर रहे हैं। अनंत के नाम से एक इंटरव्‍यू प्रसारित कर के लाखों रुपए कमाने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले मुकेश अंबानी का डीपफेक बनाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। जानते हैं क्‍या है ये पूरा सायबर फ्रॉड।





दरअसल, अनंत अंबानी के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड कर उनके झांसे में लिया जा रहा है। दिलचस्‍प बात है कि यह झांसा जिस शातिरता के साथ दिया जा रहा है, उसमें कोई भी शिकार हो सकता है।





दरअसल, अनंत अंबानी का एक इंटरव्‍यू प्रसारित किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से फेक है। कमाल की बात यह है कि इंटरव्‍यू हिंदुस्‍तान टाइम्‍स अखबार की अंग्रेजी वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।





क्‍या है इंटरव्‍यू में : हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स की वेबसाइट पर अनंत अंबानी का इंटरव्‍यू आनंद नरसिम्‍हन द्वारा लिया जाना बताया जा रहा है। इस साक्षात्‍कार में अनंत अंबानी पैसे कमाने के तरीके बता रहे हैं। वे एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि कोई भी पैसे कमा सकता है। आनंद नरसिम्‍हन जो इंटरव्यू ले रहे हैं वे कहते हैं कि क्‍या पैसे कमाना इतना आसान है।





अनंत अंबानी कहते हैं— क्‍या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मुझे 26 हजार रुपए दो और मैं 3-4 महीने में इससे 10 लाख रुपए कमा लूंगा! यह सब तुम पर निर्भर करता है- तुम इसे चाहते हो या नहीं।





अनंत अंबानी ने बताया कैसे होगी कमाई : दरअसल, इस पूरे इंटरव्‍यू को इस तरह से गढा गया है कि कोई भी पढने वाला पाठक इस बातचीत के झांसे में आ सकता है। यह एक तरह से पढने वाले को पैसे कमाने के लालच में लेने की पूरी स्‍क्रिप्‍ट की तरह है। जिस तरह से आनंद नरसिम्‍हन सवाल कर रहे हैं और अनंत अंबानी जवाब दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह आप पर भी निर्भर करता है कि आप घंटों मेहनत कर के पैसे कमाना चाहते हैं या स्‍मार्ट तरीके से पलंग पर सोते हुए कुछ ही पलों में धन काम लिया जाए।





कैसे हो रहा है ये फ्रॉड : इस पूरी कहानी में फ्रॉड यह है दरअसल कि एक तो यह हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स की फर्जी अंग्रेजी वेबसाइट बनाकर उस पर अनंत अंबानी का इंटरव्‍यू लिया जाना बताया गया है। हिन्‍दुस्‍तान की यह वेबसाइट फर्जी है यह तब पता चलता है जब इसकी यूआरएल पर नजर डालेंगे। यह पूरी तरह से फेक है। दूसरा हिन्‍दुस्‍तान वेबसाइट की दूसरी खबरों पर क्‍लिक करने पर सामान्‍य तौर पर उसकी दूसरी खबरें खुलना चाहिए, लेकिन यह एक रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म पर ले जाती है। जिसमें नाम, मोबाइल नंबर डाल कर पैसे निवेश करने की सलाह दी जाती है।





नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डालने के बाद आगे की प्रक्रिया बताकर पैसे इन्‍वेस्‍ट करने के बारे में बताया जाता है। जिसमें 26 हजार रुपए निवेश करने पर 10 लाख कमाई का दावा किया जा रहा है।





कैसे बचें ऐस फ्रॉड से : दरअसल, यह एक तरह से वेबसाइट क्‍लोन के जरिए सायबर फ्रॉड का मामला है। जिसमें हूबहू कुछ प्रतिष्‍ठित वेबसाइट के जैसा दिखने वाली वेबसाइट बनाकर उस पर बडे बिजनेसमैन के इंटरव्‍यू दिखाए जाते हैं, जिसमें वे दावा करते हैं कि कैसे कुछ हजार निवेश कर लाखों कमाए जा सकते हैं। बता दें कि इसके पहले इंडियन एक्‍सप्रेस पर इसी तरह नंदन नीलकणि का इंटरव्‍यू दिखाया गया था। जिसमें 19 हजार रुपए निवेश करने पर लाखों रुपए कमाने की दावा किया था। जबकि इंडियन एक्‍सप्रेस या हिन्‍दुस्‍तान जैसी वेबसाइट इस तरह का कोई दावा नहीं कर रही है। फ्रॉड करने वाले इन वेबसाइट का क्‍लोन बनाते हैं, इन पर अमीर लोगों के इंटरव्‍यू दिखाकर आम लोगों को पैसे कमाने के तरीके बताकर झांसे में लिया जाता हैं।

Edited by Navin Rangiyal