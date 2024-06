Arvind Kejriwal Arrested By CBI From Tihar Jail In Delhi Excise Policy Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई (CBI) ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मंगलवार दिन में दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया था।