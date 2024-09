आतिशी 21 सितंबर को लेंगी CM पद की शपथ, 5 मंत्री भी लेंगे शपथ

Atishi will take oath on September 21: दिल्‍ली की मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी 21 जनवरी को शाम साढ़े 4 बजे मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले शपथ के समय को लेकर असमंजस बना हुआ था। इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजनिवास में किया जाएगा। अरविन्द केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद 17 सितंबर को मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था।