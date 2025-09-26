Hanuman Chalisa

राम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिर अक्टूबर में श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे : नृपेंद्र मिश्रा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

अयोध्या (उप्र) , शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (22:44 IST)
Ayodhya Ram Janmabhoomi Temple : राम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिर अक्टूबर के अंत तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर में आगामी ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अधिकांश निर्माण कार्य इस कार्यक्रम से पहले पूरा हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। मिश्रा ने कहा कि 25 नवंबर के भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें लगभग 8000 लोगों की अतिथि सूची तैयार की जा रही है।
 
उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा चुनी गई तिथि अयोध्या में राम विवाह के वार्षिक उत्सव के साथ मेल खाती है। मिश्रा के अनुसार, विवाह समारोह में पांच लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे ध्वजारोहण समारोह की तैयारी ट्रस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंत तक श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में नियमित रूप से प्रवेश की अनुमति देने की योजना है, जिसमें कुबेर टीला और राम दरबार जैसे स्थानों पर सीमित प्रवेश होगा। मिश्रा का कहना है क भूनिर्माण का काम भी चल रहा है, जिसमें 70 एकड़ के 70 प्रतिशत क्षेत्र में हरियाली विकसित की जा रही है। पेड़, झाड़ियां और घास लगाने का शेष कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 10 एकड़ में फैली एक पंचवटी भी अक्टूबर के अंत तक तैयार होने की योजना है।
 
मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के अनुसार परिसर में सभागार मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा, जबकि चार किलोमीटर लंबी चारदीवारी का काम 2026 के अंत तक जारी रहेगा। इस दीवार को पूरा होने में लगभग 16 महीने लगेंगे और इसमें सेंसर और 25 वॉच टावर लगे होंगे।
मिश्रा ने कहा कि ध्वजारोहण समारोह से पहले परिसर का घेरा तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेहमानों के लिए परिसर को सजाने की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, साथ ही सफाई और मलबा हटाने का काम भी तेज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंत तक घेरा पूरा होने और खुलने के बाद श्रद्धालु परिक्रमा कर सकेंगे एवं परिसर के सभी छह मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। (इनपुट एजेंसी)
