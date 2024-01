नागपुर में RSS मुख्यालय पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

Ban on flying drones over RSS headquarters in Nagpur : नागपुर पुलिस ने यहां स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय को संभावित खतरे का हवाला देते हुए 28 मार्च तक उसके ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के साथ ही परिसर की तस्वीर लेने एवं वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।