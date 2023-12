जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या सोचता है RSS?

What does RSS think about caste based census : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपने एक पदाधिकारी द्वारा जाति आधारित जनगणना का विरोध किए जाने के कुछ दिन बाद गुरुवार को कहा कि इस तरह की कवायद का इस्तेमाल 'समाज के समग्र विकास' के लिए किया जाना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामाजिक सद्भाव और एकता को कोई नुकसान न हो। कुछ दिन पहले ही संघ के श्रीधर घाड़गे ने जाति जनगणना का विरोध किया था।