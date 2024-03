भारत कुछ बड़ा कर रहा है पोखरण में, भारत शक्ति से परेशान पाकिस्तान हाई अलर्ट पर

#BharatShakti



स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण



Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi will witness the prowess of Tri-Services Indigenous Weapon Systems & Equipment during the Fire & Manoeuvre Exercise at #Pokaran Field Firing Ranges (Rajasthan) on 12 Mar 2024.#Jointness… pic.twitter.com/3a3KulgV3z