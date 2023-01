DGCA की बड़ी कार्रवाई, Go First पर लगाया 10 लाख रुपए जुर्माना, 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ा था विमान

नई दिल्ली। 9 जनवरी को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 55 यात्रियों को छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले विमान से जुड़ी घटना पर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airline) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि घटना के बाद गो फर्स्ट ने यात्रियों से माफी मांगी थी, साथ ही घरेलू उड़ान में एक फ्री टिकट का ऑफर दिया था।

घटना के बाद DGCA ने कहा, नोटिस के जवाब में Go First ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक उक्त घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी के कारण हुई। घटना के बाद गो फर्स्ट ने इस घटना में शामिल पूरे स्टाफ को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया था।

Edited By : Chetan Gour