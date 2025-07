बिहार मतदाता सूची विवाद : 3 करोड़ मतदाताओं पर संकट, महागठबंधन का चक्का जाम और चुनाव आयोग का नया निर्देश

Election Commission new instructions in Bihar cause difficulty for voters: चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने के फैसले को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग के इस सख्त आदेश का कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने विरोध किया। आरजेडी, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इन संगठनों का कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करती है।