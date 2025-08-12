Biodata Maker

मुनीर के बाद बिलावल भुट्‍टो की भारत को धमकी, मिथुन चक्रवर्ती ने बताया पाकिस्तान में सुनामी लाने का अनूठा तरीका

हमें फॉलो करें mithun anwer to bilawal butto

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (12:19 IST)
Mithun Chakraborty answer to Bilawal Bhutto : सिंधु जल संधि पर बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि हमने एक बांध बनाने के बारे में भी सोचा है, जहां 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे। उसके बाद हम बांध खोल देंगे और सुनामी आ जाएगी। ALSO READ: पाकिस्‍तान के आसिम मुनीर की न्‍यूक्‍लियर धमकी पर क्‍या बोला भारत, क्‍या जवाब देंगे पीएम मोदी?
 
मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी झोपड़ी डूब गई तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा बांध बनाने के बारे में भी सोचा है जहां 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे। उसके बाद, हम बांध खोल देंगे, और सुनामी आ जाएगी। मेरे मन में पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैंने यह सब उनके (बिलावल भुट्टो) लिए कहा है।
 
गौरतलब है कि पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत सिंधु जल संधि में किसी तरह का बदलाव करता है, तो यह पाकिस्तान की सभ्यता और संस्कृति पर हमला होगा। पाकिस्तान के हर सूबे की आवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है।
 
इससे पहले पाकिस्तीन के सेना प्रमुख मुनीर ने अमेरिकी धरती से परोक्ष रूप से भारत को धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। ALSO READ: मुनीर को किसने बताया सूट पहना ओसामा बिन लादेन, धमकी पर जताई नाराजगी
 
इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर की भारत के खिलाफ नई परमाणु धमकी ने उस देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को और मजबूत किया है, जहां सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिलीभगत में है। भारत सरकार किसी भी ‘परमाणु ब्लैकमेल’ के आगे नहीं झुकेगी।
