मुनीर को किसने बताया सूट पहना ओसामा बिन लादेन, धमकी पर जताई नाराजगी

Asim Muneer news in hindi : पेंटागन के एक पूर्व विश्लेषक माइकल रुबिन ने एक बड़ा बयान देते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी गई बातों की याद दिलाती है। ALSO READ: अमेरिका की धरती से पाक सेना प्रमुख मुनीर की भारत समेत पूरी दुनिया को धमकी पेंटागन के एक पूर्व विश्लेषक माइकल रुबिन ने एक बड़ा बयान देते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी गई बातों की याद दिलाती है।

उन्होंने कहा कि रुबिन ने कहा कि आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन हैं। परमाणु धमकी के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख को तुरंत बैठक से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था और देश से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए था।

पेंटागन के पूर्व विश्लेषक ने कहा कि पाकिस्तान आधी दुनिया को परमाणु हथियारों से धमका रहा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उसने एक वैध राज्य होने का अपना अधिकार खो दिया है।

रुबिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं और खरीद-फरोख्त के आदी हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि एक खराब शांति समझौता वास्तव में युद्ध को बढ़ावा दे सकता है। उनकी महत्वाकांक्षा नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की है।

इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर की भारत के खिलाफ नई परमाणु धमकी ने उस देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को और मजबूत किया है, जहां सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिलीभगत में है। भारत सरकार किसी भी ‘परमाणु ब्लैकमेल’ के आगे नहीं झुकेगी।

Edited by : Nrapendra Gupta