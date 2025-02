27 साल बाद आज दिल्ली को मिलेगा भाजपा का CM, यह 2 दिग्गज भाजपा नेता बने पर्यवेक्षक

Who will be Delhi CM : दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए बुधवार शाम पार्टी की दिल्ली इकाई के कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के लिए बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। भाजपा 5 फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद सत्ता में आई है।