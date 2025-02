ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट मैदान पर बैट से पीट-पीटकर हत्या, तीन हिरासत में

Youth killed by beating with bat in Greater Noida: ग्रेटर नोएडा खेल के मैदान में क्रिकेट प्लेयर्स ने एक युवक की बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी और मैदान से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंच गई। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसके आधार पर तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग सहमे हुए है।