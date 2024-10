एक दिन में 50 उड़ानों को बम की धमकी, अब तक 170

Bomb threats to 50 flights in one day: भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित करीब 50 घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बम होने की मंगलवार को धमकी मिली। इसी के साथ सोमवार रात से अबतक 80 उड़ानों में बम की धमकी मिल चुकी है।