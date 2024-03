भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था युवक, चेतावनी के बाद BSF ने मार गिराया

BSF killed a youth trying to infiltrate into the Indian border : सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने गंगानगर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक घुसपैठिए को गोली मार दी। जवानों ने उसे लौटने की चेतावनी दी लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया।